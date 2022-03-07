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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Taekwondo Takımı’ndan bir başarı daha

İHA

Melikgazi Taekwondo Takımı’ndan bir başarı daha

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 57 Mart 2022 tarihlerinde Malatya'da düzenlenen MEB Gençler Türkiye Finalleri’nde Türkiye Şampiyonu olan Melikgazi Belediyespor Kulübü’nün taekwondo sporcularını tebrik etti.
Çıktıkları çoğu mücadeleden şampiyonlukla dönen takımı tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Malatya’da düzenlenen mücadelede taekwondo takımımızın başarılı sporcuları Fatma Arslan ve Elif Atik başarılı bir mücadele vererek Türkiye şampiyonu oldular. Başarılı olan sporcularımızın Antrenörü Yunus Emre Sayan’a da çocuklarımıza verdiği emekten dolayı çok teşekkür ederim. Başarılı bir şekilde disiplin içince çalışan takım çıktığı birçok mücadele bizleri gururlandırıyor. Büyük başarılar elde ediyorlar. Emeklerimiz boşuna değil. Ne kadar övünsek az. Çünkü spor bir disiplin işidir ve Melikgazi Belediyespor takımı bu disiplini ve özveriyi hiçbir zaman elinden bırakmıyor. Fatma ve Elif’i ayrıca tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Melikgazi Belediyespor Kulübü taekwondo takımının başarıları ile Kayseri her zaman olduğu gibi şimdide taekwondo sporunun lokomotifi olmaya devam ediyor. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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