KAYÜ’de ’afet’ eğitimi

17 Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ) afet eğitimi verildi.



17 Deprem Haftası nedeniyle kentte düzenlenen etkinlikler devam ediyor. AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleri, KAYÜ’de öğrenciler ile buluşarak, afet eğitimi verdi. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın da katıldığı eğitimde, afetlerde uygulanacak yöntemler konunun uzmanları tarafından anlatıldı. AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, slayt eşliğinde katılımcılara afetlerde karşılaşacakları durumları anlatarak, yapılması gerekenleri sıraladı. Ayrıca, AFAD Mobil Uygulaması hakkında da katılımcılara bilgi aktarıldı.

Öğrenciler eğitimin ardından müdahale ekiplerinin açtığı stantları gezerek bilgiler aldı. AFAD’ın arama kurtarma köpeği Leon da, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

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