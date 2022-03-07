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Büyükkılıç: "Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı"

İHA

Büyükkılıç: "Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Büyükkılıç mesajında, “Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her alanda emek vardır, sağduyu vardır, fedakârlık ve sabır vardır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında “Fedakârlığın, emeğin, karşılıksız sevgi olan anneliğin ve insanlığın umudunu yeşerten, aile ve toplum yapımızın temel direği olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi. Kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, “Ülkemizi daha ileri ve muasır medeniyetler seviyesine taşımak, hedeflerimize bir bir ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tek bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyoruz. İnsanlık tarihindeki nice örnekler gibi, ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar. Öyle ki, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini almıştır” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, KADINLARIN HER ZAMAN YANINDA”
Başkan Büyükkılıç, tarihte önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kayseri’nin geçmişten bugüne kadar değişim ve gelişimlerinde kadınların, gayretinin ve emeğinin çok fazla olduğunu vurgulayarak mesajında şunları söyledi:
“Kayseri’mizde de Fatma Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi çok özel isimler yetişmiştir. Bu yüzden şehrimizde ticari ve sosyal anlamda kadınlarımıza ve kadın derneklerimize her zaman destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’nde (KAÇEM) kadın girişimcilerin üretimlerini önemsiyor, onlara sahip çıkıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda organik tarım yapan kadın üreticilerimizin de her zaman destekçisiyiz. Ecdadımızın bıraktığı mirası günümüz kadınları da halen sürdürmektedir. KAYMEK birimimizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın ekonomik hayatta yer edinmeleri için birçok mesleki kurslarla da onların hem sosyal, hem de ticari hayatta yerlerini pekiştirmelerini istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Merkezde ve ilçelerimizde açtığımız Kadın ve Gençlik Merkezlerimize de değinmeden geçmeyelim. Bu merkezlerimiz ile kadınlarımız ve genç kızlarımız merkezlerimize gelerek aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri gibi boş zamanlarını hobi ve meslek kursları ile değerlendirebiliyorlar.”
Kadınları her alanda ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirten Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük değer verdiği Türk kadını, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı kazanarak, siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Bundan sonra da başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadınlarımıza fırsat verildiği zaman yapamayacakları şey yoktur. Kısacası kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her alanda emek vardır, sağduyu vardır, fedakârlık ve sabır vardır diyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç, kadına şiddetin de tamamen son bulmasını dileyerek mesajında, “İnsanlığa yönelik suç olarak gördüğümüz kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini de vurguluyor, medeniyet değerlerimizden, tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:
“Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere ülkemizin tüm kadınlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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