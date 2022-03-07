Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kapıda okulun voleybol takımı öğrencileri tarafından ‘Memduh Başkan Oley’ sloganları ve ‘Sayın Başkanım Hoş geldiniz’ dövizleri ile coşkuyla karşılandı.
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Melikgazi ilçesindeki Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu. Büyükkılıç, öğrencilere Yukatel Kayserispor atkısı hediye etti. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek, sıcak ilgilerine teşekkür etti. Öğretmenlere istek ve taleplerini soran Büyükkılıç, kolaylıklar dilerken, okuldaki kadın personellerin ve kadın öğretmenlerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Büyükkılıç, kadınları sadece 1 gün anan bir anlayışta olmadıklarını belirterek, “Her günü onlar için anlamlı buluyoruz. İnancımızın, kültürümüzün verdiği değerlerle birlikte, Hunat Hatunların, Gevher Nesibe Sultanların, Fatma Baciyan gibi teşkilatçılığı 800 yıl önce hayata geçirmiş olan bir anlayış ile biz hanımefendilere, kadınlarımıza, saygıda, sevgide, muhabbette ve duada kusur etmeyiz. Onları biz her gün anarız, onlar bizim başımızın tacıdır. Hele öğretmenlerimiz olmazsa olmazımız, eli öpülesi öğretmenlerimiz diye söze başlarız, bizleri ve bizden sonraki nesilleri yetiştiren, yetiştirecek olan sizlersiniz” diye konuştu. Daha sonra konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç, gençlerle keyifli ve samimi ortamda bir söyleşi gerçekleştirdi. Burada tecrübelerini paylaşırken, gençlere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, “Sevgili gençler amacımız sizlerle birlikte olmaktır. Vatanımıza bayrağımıza sahip çıkarak daima hedef ileri diyerek, ileriye doğru önümüze, işimize bakacağız ve inşallah insanlığa hizmet edeceğiz” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde 30 büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırıma en fazla pay ayıran büyükşehir olarak ödül aldığını hatırlatarak, “Biz elhamdülillah sizlere hizmet etmeye çalışan, kimsesizin kimsesi olmaya çalışan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan, herkesi bağrımıza basarak, kucaklayarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi olarak gece demeden gündüz demeden koşuyor, koşturuyoruz” diye konuştu. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, “Buradan yabancı dili öğrenerek çıkacaksınız. Buradan yarışta ‘ben de varım’ diyerek çıkacaksınız. Haset ederek değil, başkasının aleyhinde konuşarak değil, yanlış ifadelerle değil daima çalışkanlığımızla, dürüstlüğümüzle, yaşantımızla örnek olarak çıkacaksınız. Bunu yaparsak zaten sorun kalmaz. Siz bir adım daha ileri olacaksınız. Dijitalize bir dönemdeyiz. Sizin gibi sevgili gençlerimizi değişik harflere sığdırmaya çalışanlar var ama siz Teknofest gençliği olmalısınız. Teknolojiyi adeta içselleştirmelisiniz” ifadelerini kullandı. Öğrencilere Kayseri’de kaç üniversite bulunduğunu soran ve doğru cevap veren bir öğrenciye saat hediye eden Başkan Büyükkılıç, “Amacımız bu şehrin bir üniversiteler şehri olduğunu, bu şehrin 80 bin üniversite öğrencisine sahip olduğunu, bu şehrin genç şehri, öğrenci şehri, genç dostu bir şehir olduğunu vurgulamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almışız, 8 tane ödülün birisi genç dostu şehir olarak, öğrenci dostu şehir olarak almışız. Bunu hak ederek almışız, öyleyse bizim bunu paylaşmamız lazım” şeklinde konuştu. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Başkan Büyükkılıç, Sultan Alparslan liderliğinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt’e gitmek isteyen öğrencileri de kırmayarak, destek sözü verdi.
Öğrencileri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel KayserisporAlanyaspor maçına ücretsiz davet eden Başkan Büyükkılıç’a program sonunda Kariyer Günleri’ne desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Büyükkılıç’ı okula veda ederken de yine öğrenciler ‘Memduh Başkan Oley’ sloganları ile uğurladı. Büyükkılıç’a, Kariyer Günleri etkinliğinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükkılıç: "Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Kadın elinin değdiği her alanda emek ve ...
KAYÜ’de ’afet’ eğitimi
YEREL HABERLER KAYÜ’de ’afet’ eğitimi
Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde
YEREL HABERLER Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol ...
Melikgazi Taekwondo Takımı’ndan bir başarı daha
YEREL HABERLER Melikgazi Taekwondo Takımı’ndan bir başarı daha
Talas'ta nakit kış desteğine başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta nakit kış desteğine başvurular sürüyor
“Böbrek sağlığınız için bu kurallara dikkat edin” Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Yusuf Gençten: "Türkiye’de her 7-8 yetişkinden birinde böbrek hastası”
YEREL HABERLER “Böbrek sağlığınız için bu kurallara dikkat ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Kadınlarımız, başımızın tacıdır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kadınlarımız, başımızın ...
Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar ampute takımının maçını izledi
Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri ile müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Türk Sanat Müziği Konseri ile müzik ...
Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 - OSB Atletikspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 0 - ...
Acil Tıp Uzmanları Bilim Merkezi'ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Acil Tıp Uzmanları Bilim Merkezi'ne hayran kaldı
HAK-İŞ'in kadın komiteleri bir araya geldi
YEREL HABERLER HAK-İŞ'in kadın komiteleri bir araya geldi
Başkan Gülsoy: "Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Kadınlarımızın başarılarıyla gurur ...
Başkan Büyüksimitci’den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci’den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' ...
Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu: "Ağacın 300 sene yaşıyor olması onun anıt olmasını gerektirir"
YEREL HABERLER Asırlık ağaçlar kurtarılmayı bekliyor Tarihçi Yazar ...
Başkan Özdoğan: "Türkiye gelişirken en fazla katkı veren kadınlarımız olmuştur"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Türkiye gelişirken en fazla katkı ...
Kayseri Yolspor Play-Off istiyor Yolspor'da 3 puan keyfi
YEREL HABERLER Kayseri Yolspor Play-Off istiyor Yolspor'da 3 puan ...
85 yaşında Erciyes’i gördü Erciyes'i ilk kez gören Meryem Uslu: "Çok güzel bir yermiş"
YEREL HABERLER 85 yaşında Erciyes’i gördü Erciyes'i ilk kez gören ...
Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper Amatör Küme’de 17. hafta tamamlandı 8 maçta 40 ...
Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - Buğdaylıspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Yolspor: 6 - ...
Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 - Şişli Yeditepe Engelliler: 1
YEREL HABERLER Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes ...
Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri Gençlerbirliği: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme: Kayserigücü: 6 - Kayseri ...
Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Alanyaspor maçına hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.