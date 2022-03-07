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53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

İHA

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan projeler belirlendi.
Lise eğitimine devam eden 37 bin 283 öğrencinin 25 bin 95 proje ile başvuru yaptığı yarışmada Kayseri’den 49 Lise Araştırma Projesi ön değerlendirmeden geçerek Bölge Yarışmalarına katılmaya hak kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından Türkiye sıralamasında 49 Lise Araştırma Projesi ile 5. sırada yer alan Kayseri, 1417 Mart 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak Araştırma Projelerine il genelinde faaliyet gösteren 15 farklı okulla katılacak.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Aralarında Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ın de yer aldığı Kayseri bölgesinden gerçekleştirilen 963 proje başvurusundan 100 tanesi bölge aşamasına davet edildi. Kayseri bölgesinden Bölge Aşamasına davet edilen projelerin yüzde 49’unun tek başına Kayseri’deki okullar tarafından hazırlanmış olması İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca, Proje Başvurusu/Bölge Aşamasına Davet Edilen proje oranına bakıldığında Kayseri Bölgesi yüzde 10,38 ile Türkiye’deki 8 bölge arasında birinci olmuştur. Kayseri’yi yüzde 9,99 ile İstanbulAvrupa bölgesi takip etmektedir. Bölge aşamasına davet edilen projelerin bölgelerdeki okullara göre dağılımında ise Kayseri’den Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi 12 proje ile Türkiye genelinde birinci olmuştur. İlimizden 537 başvuru gerçekleştiren okullarımızı ve yoğun bir tempoda çalışmalarına devam eden öğretmenlerimizle öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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