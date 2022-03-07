Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada topla buluşan Efecan’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı auta gönderdi.

23. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Mane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.

34. dakikada Carole’ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 10

40. dakikada Efkan’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11



Stat: Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Ata Yıldırım xxx, Selahattin Altay xxx

Kayserispor: Cenk xxx, Cardoso xx, Uğur xxx, Gavranovic xxx, Mane xxx, Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Yıldırım xx, Abdulkadir xxx, Bertolacci xxx

Yedekler: Lung, Attamah, Kolovetsios, Mustafa, Gökhan, Emre, Hayrullah, İlhan, Ramazan, Gustavo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Alanyaspor: Serkan xxx, Leroy xx, Umut xxx, Efecan xxx, Efkan xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Mevlja xxx, Gonzales xx, Oğuz xxx, Tayfur xx

Yedekler: Marafona, Yusuf, Ahmet, Erencan, Emirhan, Emre, Fuertes, İsmail, Furkan, Çağan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Bertolacci (dk. 34) (Kayserispor), Oğuz (dk. 40) (Alanyaspor)

Sarı kart: Mert, İbrahim (Kayserispor)

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