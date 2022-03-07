Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kayserispor Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.

Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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