Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 -Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’a 21'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanattan hareketlenen Mane’nin vuruşunda top auta gitti.
51. dakikada Efecan’ın ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Oğuz’un vuruşu, kaleci Cenk’in son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı.
68. dakikada sol kanattan hareketlenen Tayfur’un vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.
75. dakikada ceza sahası içinde Tayfur’un pasıyla topla buluşan Efecan’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
82. dakikada Tayfur’un ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Erencan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 21
88. dakikada ceza sahası içinde hareketlenen Mustafa’nın vuruşunda top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.
89. dakikada orta sahadan gelen Tayfur’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emrecan’ın vuruşunda top auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Ata Yıldırım xxx, Selahattin Altay xxx
Kayserispor: Cenk xxx, Cardoso xx (Ramazan dk. 83 ?), Uğur xxx, Gavranovic xxx, Mane xxx, Carole xx, İbrahim xx (Mustafa dk. 61 x), Onur xx, Yıldırım xx (Attamah dk. 46 xx), Abdulkadir xxx, Bertolacci xxx (Gustavo dk. 61 xxx)
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Gökhan, Emre, Hayrullah, İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Serkan xxx, Leroy xx (Emre dk. 58 xxx), Umut xxx, Efecan xxx, Efkan xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Mevlja xxx, Gonzales xx (Fuertes dk. 58 xxx), Oğuz xxx (Erencan dk. 72 xxx), Tayfur xx (Furkan dk. 89 ?)
Yedekler: Marafona, Yusuf, Ahmet, Emirhan, İsmail, Çağan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Bertolacci (dk. 34) (Kayserispor), Oğuz Aydın (dk. 41), Erencan Yardımcı (dk. 83) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Emre (Alanyaspor), Gustavo, Mert, İbrahim (Kayserispor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.