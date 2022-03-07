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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanchez Mateos: "Topa sahip olma oranımızla bu sonucu hak ettik"

İHA

Sanchez Mateos: "Topa sahip olma oranımızla bu sonucu hak ettik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, deplasmanda oynadıkları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "Topa sahip olma oranımızla bu sonucu hak ettik" dedi.
Bugün sahada güzel performans sergilediklerini söyleyen Felipe Sanchez Mateos, “Elbette öncelikle bugünkü galibiyetten ötürü inanılmaz mutluyuz. Arkadaşlarımız sahada gösterdikleri performansla bizi gerçekten çok mutlu ettiler. Tabi bugün karşımızda zorlu bir rakip olacağını biliyorduk şüphesiz. Evlerinde 30 puan yapan bir rakipten bahsediyorduk. Özellikle 10’dan sonra atmosfer ev sahibi takım için inanılmaz bir hale geldi. Golden sonra tribünler inanılmaz ateşlendi ama takım arkadaşlarımızı ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum çünkü 10 geriye düştükten sonra bile, maçın kontrolünü kaybetmedik. Sürekli topun bizde kalmasını sağladık. Oyunu domine ettik diyebilirim. Yüzde 60’tan fazla topa sahip olma oranıyla zaten bu sonucu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Aslında bugün sahada güzel bir mücadele oldu. Berabere bitseydi bile bu mücadele aslında sahada güzel bir performans olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan da goller attılar. Takıma galibiyeti getirdiler. Onların bugünkü performansıyla alakalı da çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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