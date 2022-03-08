Kayserispor 10 maç sonra yenildi Kayserispor sahasında 2. kez yenildi

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Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi. Kayserispor iç sahada 10 maç sonra kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 21 yenik tamamladı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor'a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kayserispor'un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:

KayserisporAdana DS 11

KayserisporKasımpaşa 20

KayserisporGalatasaray 30

KayserisporTrabzonspor 12

KayserisporKaragümrük 21

KayserisporGöztepe 11

KayserisporAntalyaspor 20

KayserisporGaziantep 00

KayserisporSivasspor 30

KayserisporAltay 10

KayserisporBaşakşehir 10

KayserisporHatayspor 43

KayserisporGiresunspor 21

KayserisporAlanyaspor 12

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