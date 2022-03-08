Kayserispor 10 maç sonra yenildi Kayserispor sahasında 2. kez yenildi

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi. Kayserispor iç sahada 10 maç sonra kaybetti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 21 yenik tamamladı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor'a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kayserispor'un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:
KayserisporAdana DS 11
KayserisporKasımpaşa 20
KayserisporGalatasaray 30
KayserisporTrabzonspor 12
KayserisporKaragümrük 21
KayserisporGöztepe 11
KayserisporAntalyaspor 20
KayserisporGaziantep 00
KayserisporSivasspor 30
KayserisporAltay 10
KayserisporBaşakşehir 10
KayserisporHatayspor 43
KayserisporGiresunspor 21
KayserisporAlanyaspor 12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.