U19 Gelişim Ligi Kayserispor: 1 - Alanyaspor: 1

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Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 11 sona erdi.

U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Kayserispor ile Alanyaspor 11 berabere kaldı. Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği U19 Gelişim ligi maçı Kadir Has Yan sahada oynandı. Maçın ilk yarısında Emircan Çelik’in golüne engel olamayan ve devreyi 10 yenik tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda Emin Can’ın 54. dakikada attığı golü ile beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 11 sona erdi.

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