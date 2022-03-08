Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı

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Metin DEĞİRMENCİ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Başköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AGE 223 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 7 fabrika işçisi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma da kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2022-03-08 10:31:12



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