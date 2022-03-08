İşçi minibüsü devrildi: 6 yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Başköy mevkiinde işçileri taşıyan 38 AGE 223 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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