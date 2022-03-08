Kayseri Süper Amatör Küme’de son hafta programı açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.

Kayseri Süper Amatör Küme 20212022 futbol sezonu yarın oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak ve ardından Play Off ile Play Out maçları oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 8 maç bugün 3 sahada oynanacak. Erciyes Esen Makinaspor, Gültepespor ve Esentepespor rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;

8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

16.00 KayserigücüErciyes Reşadiye Gençlikspor

18.00 Hacılar ErciyessporKocasinan Ülküspor

20.00 Özvatan GençliksporAmarat Gençlikspor

8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

16.00 Talas AnayurtsporBaşakpınar Belediyespor

18.00 OSB AtletiksporKayseri Şekerspor

20.00 Kocasinan ŞimşeksporKayseri Gençlerbirliği

8 Mart 2022 Salı Develi İlçe Stadı

16.00 Tomarza BelediyesporKayseri Yolspor

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