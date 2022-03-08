Kayseri Süper Amatör Küme’de son hafta programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.
Kayseri Süper Amatör Küme 20212022 futbol sezonu yarın oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak ve ardından Play Off ile Play Out maçları oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 8 maç bugün 3 sahada oynanacak. Erciyes Esen Makinaspor, Gültepespor ve Esentepespor rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;
8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
16.00 KayserigücüErciyes Reşadiye Gençlikspor
18.00 Hacılar ErciyessporKocasinan Ülküspor
20.00 Özvatan GençliksporAmarat Gençlikspor
8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
16.00 Talas AnayurtsporBaşakpınar Belediyespor
18.00 OSB AtletiksporKayseri Şekerspor
20.00 Kocasinan ŞimşeksporKayseri Gençlerbirliği
8 Mart 2022 Salı Develi İlçe Stadı
16.00 Tomarza BelediyesporKayseri Yolspor
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.