Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Kadınlar için yasadan önce anlayışın değişmesine ihtiyaç var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Kadınlar için yasadan önce anlayışın değişmesine ihtiyaç var”

İHA

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Kadınlar için yasadan önce anlayışın değişmesine ihtiyaç var”

Kayseri Barosu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile düzenlenen çelenk koyma töreninde açıklama yapan Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “Kadınlar için yasadan önce anlayışın değişmesine ihtiyaç var” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk koyma törenine Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu ve avukatlar katıldı. Kadın hakları için yasadan önce anlayışın değişmesinin gerektiğini söyleyen Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Atatürk anıtına çelenk sunduk. Kadınların daha eşit, şiddet olmayan, istismar olmayan bir dünya olması noktasında kararlılığımızı sunuyoruz. Ben öncelikle bu konuyla ilgili çalışmaları nedeni ile Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonuna teşekkür ediyorum. Yeniden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Şu anda yeni yasalara ihtiyaç var ama öncelikle anlayışın değişmesi gerektiği inancındayız. Temel olarak anlayışı değiştirirsek, kadın hakları ile ilgili bütün sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum” dedi.
Kadınların eşit haklarda yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Eylem Sarıoğlu da, “Biz öncelikle kadınlar olarak, şu anda var olan yasaların tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Anayasa’da tanınan eşitlik hakkımızın, medeni kanunda var olan haklarımızın ve çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın tam olarak uygulanmasını, toplumun ve yaşamın her alanında kadınlara eşitliğin sağlanması için uğraşıyoruz. Barolar ve kadın avukatlar olarak da bu konudaki çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz. Son dönemde medeni kanundan kaynaklı haklarımıza yönelik bir takım çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin bilgilerimiz mevcut. Buna asla izin vermeyeceğiz çünkü laiklik, eşitlik ilkesinden ve aslında yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramadığımız bir yaşam için kanunların uygulanmasını talep ediyoruz. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Günaydın’dan Kadınlar Günü’nde bir ilk Kayser’de ilk defa vali, Kadınlar Günü etkinliklerinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan Kadınlar Günü’nde bir ilk Kayser’de ...
İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir
YEREL HABERLER İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği ...
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı Kadın jandarmalar Kadınlar Günü'nde KADES'i de tanıttı
YEREL HABERLER Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı Kadın ...
Kayseri Süper Amatör Küme’de son hafta programı açıklandı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de son hafta programı ...
İşçi minibüsü devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER İşçi minibüsü devrildi: 6 yaralı
Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Karaman cezalı
Başkan Cabbar: "Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Cabbar: "Mesleki eğitime kazandırma projesi ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de işçilerin minibüsü devrildi: 7 yaralı
Andrea Berolacci ilk golünü attı!
YEREL HABERLER Andrea Berolacci ilk golünü attı!
U19 Gelişim Ligi Kayserispor: 1 - Alanyaspor: 1
YEREL HABERLER U19 Gelişim Ligi Kayserispor: 1 - Alanyaspor: 1
Kayserispor 10 maç sonra yenildi Kayserispor sahasında 2. kez yenildi
YEREL HABERLER Kayserispor 10 maç sonra yenildi Kayserispor ...
Pitonların Anası Kayseri’de yılan bakıcısı kadın, herkesin korktuğu ölümcül yılanlara anne şefkatiyle bakıyor
YEREL HABERLER Pitonların Anası Kayseri’de yılan bakıcısı kadın, ...
Berna Gözbaşı: "Üzgünüz, telafi edeceğiz"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Üzgünüz, telafi edeceğiz"
Taşkın Aksoy: "Pozisyon üretemediğimiz için 2. golü yedik"
YEREL HABERLER Taşkın Aksoy: "Pozisyon üretemediğimiz için 2. golü ...
Sanchez Mateos: "Topa sahip olma oranımızla bu sonucu hak ettik"
YEREL HABERLER Sanchez Mateos: "Topa sahip olma oranımızla bu sonucu ...
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak bizi üzdü
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Uzun süre sonra evimizde mağlup olmak ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 -Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 -Aytemiz ...
Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp ...
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Aytemiz ...
Güven timleri 'Güven' veriyor
YEREL HABERLER Güven timleri 'Güven' veriyor
Talas’tan Ukrayna’ya ‘insani yardım’
YEREL HABERLER Talas’tan Ukrayna’ya ‘insani yardım’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.