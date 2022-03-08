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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi’ye hayran kaldı

İHA

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi’ye hayran kaldı

Kocasinan Belediyesi, Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi’nin yürüttüğü Erasmus Programı kapsamında Portekiz, Romanya, Bulgaristan ve Manisa’dan Kayseri’ye gelen öğrencileri, Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi’nde misafir etti. Atıkların geri dönüşüme ve ekonomiye nasıl kazandırıldığı konusunun işlendiği kursa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek, “Ekoloji, doğa eğitimi ve geri dönüşüm konularında bilgi almak için şehrimize gelen duyarlı çocuklarımızı tebrik ediyorum. Tabiatı korumak hepimizin görevidir” dedi.
Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi’nde verilen kurslara katılarak hünerlerini sergileyen Erasmus öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet etti. Köklü tarihiyle ‘Makarrı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’nin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yaptığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben, “Öncelikle ülkemize ve şehrimize hoş geldiniz. Kayseri, Türkiye’nin tam ortasında yer alan şehirdir. Barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu ülkemiz ve şehrimizde, sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kayseri, geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan tarihi bir şehirdir. Şehrimiz, geçmişten bu zamana kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kayseri, hem ticaret hem de sanayi şehri olmuştur. Umarım, şehrimizde misafir olduğunuz süre içerisinde güzel ve keyifli vakit geçirir, güzel dostluklar edinirsiniz. Bu vesileyle sevginin, barışın, huzurun ve hoşgörünün birlikte yaşandığı şehrimiz ve ülkemizin değerlerini hayatlarında yer edinmelerini temenni ediyorum. Misafirperver şehri Kayseri’mizin ve Türkiye’mizin değerini ve Türk Milletinin gururunu artırmak için çalışmalarımız ve gayretlerimiz hep devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Kocasinan Belediyesi olarak dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yoğun çalışmalar sergilediklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak çevremize saygılı olmayı, atıkları sistemli bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Özellikle bu geri dönüşüm bilinçlendirilmesini, daha çok çocuklar ve gençlerle yapıyoruz. Çocuklar, geri dönüşüm konusunda bizlere yardımcı oluyor. Ayrıca okullarda geri dönüşüm eğitimlerine destek veriyoruz. Gençler, evlerinde geri dönüşüm atıklarının atılmaması ve çevreyi korumak açısından atıkların bertaraf edilmesini anlatıyorlar. Çocuklar, biliyorlar ki bu çevre bizden onlara miras kalacak. Tabiatı korumak hepimizin görevidir. Sizin bu duyarlılığınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Programdan çok memnun olduklarını ve Kocasinan Akademi’ye hayran kaldıklarını belirten yabancı uyruklu öğrenciler ise başta Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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