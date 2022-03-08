Kadın ressamlar hünerlerini sergiledi

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışmalarını sürdüren kadın ressam ve kursiyerlerin eserlerinin bulunduğu sergi açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlük bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadın ressamlar ile resim kursu kursiyerleri tarafından düzenlenen karma resim sergisi açıldı. Sergi açılışında konuşan Ressam Nimet Gündoğdu; emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ise açıklamasında, serginin hafta sonuna kadar açık kalacağını belirterek; "Müdürlüğümüz bünyesinde iki farklı hocamızın kursiyerleriyle beraber yapılan resimlerin hepsini sergiye açtık. Rıfat ve Muzaffer hocamız olmak üzere yaklaşık 60 kursiyerimizin 100'ün üzerinde resmi var. Tabi bunlar uzun bir zamanda oluşan resimler. Kursiyerlerimizin başlangıçtaki acemiliklerini attıktan sonra ustalık dönemine geldikleri sonuçlar olarak görüyoruz. Gerçekten her birine ayrı ayrı baktığımızda da resimlerin usta bir resamın elinden çıkmış gibi olduğunu göreceksiniz. Sergimiz hafta sonuna kadar açık olacak. Misafirlerimizi sergiye bekliyoruz" dedi.

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