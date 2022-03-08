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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Gününe özel sergi açıldı

İHA

Kadınlar Gününe özel sergi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve kadınlarla, KAYMEK tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan ‘Kâğıt Boyut Sanat Rölyef Sergisi’nin açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, belediyede görevli kadın personele öğleden sonra izin verdiklerini duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi girişindeki fuaye alanında gerçekleşen sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve il yönetimi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Aygül Aykut, kadın daire müdürleri, personelleri katıldı. KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan, açılış öncesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından, 16 ilçenin ziyaret edildiğini belirterek “Buralarda yaşayan kadınlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'ın selamları götürüldü. Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediyeleri takdim edildi. Gönül belediyeciliği anlayışıyla bilhassa tarım ve hayvancılıkla ilgilenen kadınlarımızla gerçekleştirilen sohbetten oluşan kısa bir seçki ile kısa filmimiz seyrinizde” ifadelerini kullandı. Kadınlara özel hazırlanan videonun izletilmesinin ardından dualar eşliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel KAYMEK tarafından hazırlanan ‘Kâğıt Boyut Sanat Rölyef Sergisi’nin açılışı, kurdele kesilerek yapıldı. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bugün sizin gününüz, Dünya Kadınlar Günü ama bizim kültürümüzde bir güne sizleri sığdırmak değil, her gün sizleri anmak, sizlere dua etmek, gerçekten başımızın tacı olduğunuz anlayış içerisinde sizlerin yanında olmak bizim olmazsa olmazımızdır” dedi. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına öğleden sonra izin verdiklerini belirterek, “Sağ olsun KAYMEK ekibimiz, bu manada sergi vesilesiyle hem Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayalım demiş, hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi hanım kardeşleri çalışanlarımıza da izin verelim demişler. Öğleden sonra ailenizle, çocuklarınızla bugünü geçirmenizi sağlamak amacıyla fırsat vermiş olduk. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, “Başkanımızın da ifade ettiği gibi kadınlar bir güne sığmaz. Kadınlar 365 gün sahip çıkılmalıdır. Fedakârlığın timsali olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu. Açılışın ardından eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’a karanfil takdim eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra kadınlarla birlikte sergiyi gezdi. Başkan Büyükkılıç’a sergi gezisi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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