Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de bugün boşanan Yahya Türkmen (31), duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i çalıştığı kız öğrenci pansiyonunun bahçesinde bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu´nun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer´i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu.

Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-08 14:57:15



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