Başkan Palancıoğlu Kadınlar Günü’nü çiçek hediye ederek kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personelin günlerini kutlayarak çiçek takdim etti.



"Bizim için bir gün değil, her gün kadınlar günü" diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak hayatımıza emekleriyle anlam katan kadınlarımızı bu özel günlerinde unutmadığımızı göstermek adına kendilerini ziyaret edip çiçeklerini takdim ederek kadınlar gününü kutladık. Çalışma arkadaşlarımızın arasında da çok sayıda kadın personel bulunuyor. Hep birlikte Melikgazi'de yaşayan 600 bine yakın nüfusa en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür. Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Başta şehit ve gazilerimizin anne ve eşleri olmak üzere sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz, kıymetli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

