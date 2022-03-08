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Aranan şahıslar yakalandı Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

İHA

Aranan şahıslar yakalandı Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osmangazi, 30 Ağustos, Battalgazi, Yavuzlar ve Fatih Mahallelerinde ve farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan İ.G.'nin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma', 'Binanın Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 16 yıl 3 ay 25 gün, D.B.'nin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay ve M.Ş.G.'nin ise 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B., İ.G. ve M.Ş.G., cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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