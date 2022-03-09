Büyükşehir Spor A.Ş.’den kadınlara özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kadınlara özel 56 Mart tarihleri arasında tenis turnuvası düzenlendi. Başkan Büyükkılıç’ın spor projelerinden Kapalı Tenis Kortu’nda gerçekleştirilen turnuva sonunda ilk dörde girme başarısı gösteren kadınlara madalya ve kupa takdim edildi.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat ve spor alanında çeşitli etkinlerle vatandaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel etkinlik ve aktivitelere imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından tenis turnuvası gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kapalı Tenis Kortu’nda 2 gün süren tenis turnuvasında kadınlar sporla doyasıya eğlendi. Kadınlara Özel Tenis Turnuvası’nda dereceye giren birinci Büşra Şengül, ikinci Sıla Akyol, üçüncü Adeviye İnce ve dördüncü Tuğçe Bal’a madalya ve kupa takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da turnuvada dereceye giren kadınları tebrik ederek, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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