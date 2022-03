Başkan Büyükkılıç, Kadınlar Korosu Konseri’ni eşi ile birlikte izledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Dünya Kadınlar Günü’ne özel Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Korosu’nun seslendirdiği Türk Halk Müziği konserini izledi.

Başkan Büyükkılıç, Türk Halk Müziği Koro Şefi Namık Kemal Bilgin yönetiminde Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Türk Halk Müziği Kadınlar Korusu Konseri’ne eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türküler, Namık Kemal Bilgin’in şefliğinde yankılandı. Türk Halk Müziği’nin seçkin türkülerine seyirciler de eşlik ederken, koro üyesi kadınlar dinleyicileri mest etti. Ücretsiz gerçekleştirilen Kadınlar Korosu Konseri, sanatseverlerden tam not aldı.

Programda kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da davet edildi. Tüm kadınların bu özel gününü kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Kulağımızın pası açıldı derler ya, Namık hocam ve kıymetli hanımefendi ekibi kulaklarımızın pasını açtı. Siz hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum, sağlıklı, huzurlu, hayırlı daha nice yıllara diyoruz. Bizim öğretimizde, kültürümüzde sizlere olan saygımızı, sevgimizi, her zaman başımızın tacı olarak değerlendirdiğimiz anlayışımızı sadece bir güne sığdıracak değiliz. Her gün sizleri bu şekilde anmayı adeta görev biliriz” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kadınlar Korosu’na başarılar dileyerek, “Bu anlayış içerisinde hanımlara özgü bir gece yaşattılar. Her biri pırıl pırıl, hepinize başarılar diliyorum. Fırsat verilince çok şeyin başarabileceğini görüyoruz” dedi.

Program sonunda Başkan Büyükkılıç ile eşi Necmiye Büyükkılıç, Namık Kemal Bilgin’e çiçek takdim edip, kadın korosu üyelere de karanfil dağıttılar. Başkan Büyükkılıç da kendisine takdim edilen çiçeği tüm kadınlar adına eşi Necmiye Büyükkılıç’a verdi.

