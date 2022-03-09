Kadınlar, günlerini halay çekerek, şarkı söyleyerek kutladı Sema Karaoğlu: “Kadınlar için alanlara inerek mücadele ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar, günlerini halay çekerek, şarkı söyleyerek kutladı Sema Karaoğlu: “Kadınlar için alanlara inerek mücadele ediyoruz”

İHA

Kadınlar, günlerini halay çekerek, şarkı söyleyerek kutladı Sema Karaoğlu: “Kadınlar için alanlara inerek mücadele ediyoruz”

Kayseri’de Kadın Platformu üyesi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri’de Kadın Platformu üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Şarkıların söylendiği, halayların çekildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, sloganlarda atıldı.
Platform adına bir konuşma yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, “8 Mart, kadınların yıllardır süren direnişinin ve isyanının adıdır. Kökleri işçi hareketine dayanan 8 Mart’ın tohumları 1857’de New York’ta bir dokuma fabrikasına çıkan yangında atılmıştır. Fabrikada çalışan 40 bin kadın işçi daha kısa mesai, geçinecek maaş ve insanca çalışma talepleri ile greve gitmiş, ancak sonrasında polisin ve yönetimin kurduğu barikatlar yüzünden karmaşadan çıkan yangından kaçamamış ve çoğunluğu kadın olmak üzere 129 kişi yanarak can vermiştir. 1910 yılındaki konferansta bu yangında hayatını kaybedenlerin anısına Dünya Kadınlar günü olarak anılması önerisi sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. Aradan 165 yıl geçmesine rağmen biz kadınlar halen aynı sorunların çözümleri, halen aynı talepler için alanlara iniyor, mücadele ediyoruz. Bizler 8 Mart’ı hakça biz düzende, eşit bireyler olarak hiçbir kadının emeğinin sömürülmediği, kimsenin dili, dini, ırkı ve cinsel yönelimi farklı olduğu için şiddete ve ayrımcılığa uğramadığı bir ortamda kutlamak isterdik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mülteci kadınlara 'uyum' eğitimi Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği Başkanı Emir Çubukçu: "Kadın, çocuk ve eğitim alanında etkinliklerimize devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Mülteci kadınlara 'uyum' eğitimi Uluslararası Sosyal ...
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret ...
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İlçemize 14 okul, 8 kütüphane yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İlçemize 14 okul, 8 ...
Başkan Büyükkılıç, Kadınlar Korosu Konseri’ni eşi ile birlikte izledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kadınlar Korosu Konseri’ni eşi ile ...
Büyükşehir Spor A.Ş.’den kadınlara özel tenis turnuvası
YEREL HABERLER Büyükşehir Spor A.Ş.’den kadınlara özel tenis ...
Kayseri Süper Amatör Küme Tomarza Belediyespor: 0 - Kayseri Yolspor: 1
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Tomarza Belediyespor: 0 - ...
Kayseri Süper Amatör Küme Kayserigücü: 5 - Erciyes Reşadiye Gençlik: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kayserigücü: 5 - Erciyes ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Aranan şahıslar yakalandı Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Aranan şahıslar yakalandı Hakkında 16 yıl hapis ...
Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti
YEREL HABERLER Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti
Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi
YEREL HABERLER Vali Günaydın'dan fiyat ve arz denetimi
Bünyan protokolünden şehit annelerine ziyaret
YEREL HABERLER Bünyan protokolünden şehit annelerine ziyaret
Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde konut ve dükkan ihalesi
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde konut ve dükkan ...
Başkan Palancıoğlu Kadınlar Günü’nü çiçek hediye ederek kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Kadınlar Günü’nü çiçek hediye ...
Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı
YEREL HABERLER Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı
ERÜ’de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi
YEREL HABERLER ERÜ’de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ...
Develi’de ‘Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı’ protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Develi’de ‘Kadın Üreticiler Yöresel Ürün Pazarı’ ...
Develi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde güzellik merkezi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Develi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde güzellik ...
Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı
YEREL HABERLER Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı
Başkan Mehmet Cabbar: “Kadınlar bizim en büyük nimetimiz”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Cabbar: “Kadınlar bizim en büyük ...
Kadınlar Günü'nde eski kaynanasını bıçakladı Kayseri'de eşinden boşanan şahıs, kaynanasını bıçakladı
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde eski kaynanasını ...
18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER 18 yıllık hemşire, hastalarına gözü gibi bakıyor
Başkan Büyükkılıç OSB yönetimini kabul etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç OSB yönetimini kabul etti
Melikgazi zabıtası marketlerde fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Melikgazi zabıtası marketlerde fiyat denetimi yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.