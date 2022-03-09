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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK’lardan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

İHA

STK’lardan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve misafirleri makamında ağırlayarak, istişarelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserililerle el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerine de devam ediyor. Ortak akıl ve istişareye büyük önem vererek gerek ilçe belediye başkanları gerekse başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere resmi ve sivil kurum, kuruluşlarla bir araya gelen ve görüş alış verişinde bulunan Başkan Büyükkılıç’a sivil toplum kuruluşları ile konukların ilgisi yoğun oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir günde 15 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul ederek, misafir etti. Aralarında mahalle muhtarları, sporcular ve dernek başkanlarının da bulunduğu ziyaretlerde Büyükkılıç, konuklar ile sohbet etti, görüş alış verişinde bulunarak, öneri ve taleplerini dinledi.
Başkan Büyükkılıç’ın konukları arasında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Altınokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca ve heyeti, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Binboğa Akkışla Taşıma Kooperatifi Başkanı Halil Bey, Bünyan Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Orhan, Develi Taşıma Kooperatifi Başkanı Ahmet Işılak, Sarıoğlan Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Güntay ve Sarız Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı, İhracatçı Sanayici ve İşadamları Derneği (İHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİP) Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı İsmail Albayrak ve heyeti, Atatürkçü Düşünce Deneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Ceylan ve heyeti, Chef Sahibi Sinan Yavuz ile Kazım Karabekir Muhtarı Şeref Bölükbaşı ve heyeti yer aldı.
Ayrıca Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edenler arasında Armada Kayak ve Snowboard Kulüp Başkanı Abdullah Nejat Türkmenoğlu ve sporcular da yer aldı. Başkan Büyükkılıç, Türkiye Snowboard Şampiyonası’nda derece yapan sporcuları ödüllendirerek, kulüp başkanı Türkmenoğlu ve sporculardan 2020 yılında Kayseri'de kurulan Armada Kayak ve Snowboard Gençlik Spor Kulübü Derneği hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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