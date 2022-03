Kar Voleybolu Avrupa Kupası Erciyes'te düzenlenecek

KAYSERİ,(DHA) Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası´na 4´üncü kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye tarihinde ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Kupası´na resmi olarak 2017 yılında start veren Erciyes A.Ş, Avrupa Kupası´nı 2022 yılında dördüncü kez organize edecek. CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes A.Ş ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kar Voleybolu Avrupa Kupası, 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak organizasyon 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirilecek. Avrupa Kupası´na kadın ve erkek takımları olmak üzere İsviçre, Belçika, İtalya, Macaristan, Polonya gibi 10 Avrupa ülkesinden sporcu katılacak. 18 Mart Cuma günü ön elemelerin yapılacağı Avrupa Kupası´na 19 Mart Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edilecek. 20 Mart Pazar günü ise saat sabah 10:00´dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13:00´te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Dağlarda ve kar üzerinde yapılabilecek sporların tamamını mümkün olduğunca Erciyes´te organize etmeye özen gösteriyoruz. Kar voleybolu, dünyada yeni filizlenen çok genç bir spor dalı. Beş sene önce yapılan ilk Avrupa Kupası´nın Türkiye ayağını Erciyes´te yapmıştık. Türkiye´de bu spora resmi olarak ilk kez 2017 yılında start veren kayak merkezi Erciyes oldu ve elde ettiğimiz organizasyonel başarı spor camiasından tam not aldı. Bu başarı Avrupa spor otoriterleri tarafından her yıl takdir ediliyor ve dünyanın gözü Erciyes´e çevriliyor. Kış sporlarının ülkemizde gelişmesi maksadıyla Erciyes´te güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Alper Sedat Aslandaş ise "Voleybol ülkemizin dünya ölçeğinde başarı kazandığı bir spor dalı olduğundan voleybolu bütün disiplinleriyle ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kar voleybolunu da Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde başlattık ve ilk Avrupa kupasını 2017´de Erciyes´te yapmıştık. Bu güzel bir başlangıç oldu ve arkası geldi. Diğer dağlarımız da kar voleybolunun farklı kategorilerinde yarışlar organize etti ve bu branş yavaş yavaş yurt sathında yayılım gösterdi. Geçtğimiz kış Erciyes´te yapılacak olan dünya turu pandemi sebebiyle ertelendiği için bir yıl ara vermiştik. Bu sene yine başarılarıyla göğsümüzü kabartan Erciyes´te bu muhteşem kupayı yapmak federasyon olarak bizleri de çok mutlu etmektedir. Ülkemizin başarılarını Avrupa sathında bir kez daha duyuracak olan bu organizasyona bütün halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

