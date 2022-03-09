Hacılar’da Dünya Kadınlar Günü kutlandı Başkan Özdoğan: “Kadınlar bizim baş tacımızdır”

Hacılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen panel ile kutlandı. Etkinlikte konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Lafta değil bunun sözde kalmadığını göstermek için ciddi bir mücadele veriyoruz” dedi.

Şehit polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Yusuf Ay, müftülük görevlileri ve ilçedeki kadınlar katıldı.

Programın açılışında konuşan ve İslam dininin tüm insanlara eşit davranmayı, tüm canlılara temel hak ve hukuklarına saygı duymayı emrettiğine vurgu yapan Hacılar İlçe Müftüsü Yusuf Ay, “Maalesef günümüz dünyasında birçok hukukun zedelendiği, savaşlarda kadınların çocukların haklarının zayi edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu bağlamda kadına iyilik yapmayı, kadına şefkatle yaklaşmayı söyleyen dinimiz iyiliğin ölçüsü olarak kadına iyi davranmayı bir ölçü olarak kabul etmiştir. Kötülüğün ölçüsü olarak da hiçbir yaş sınırı gözetmeksizin aynı şekilde kadına kötülük etmeyi bir ölçü olarak kabul etmiştir. Bundan herkesin imtina etmesi gerektiğinin üzerinde ısrarla durmuştur. Günümüzdeki bu kötü gidişata dur demek için gayret göstermeliyiz” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmasında, “Biz her zaman ilçemizde güzelliklere ne katabiliriz bunun gayretindeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü denince asla kabul etmediğim ezilen, horlanan, eziyet çeken kadınlarımızın anlatılmaya çalışıldığı ya da kadınlarımızın hep öyle anıldığı bir gün olarak programlar yapılmak isteniyor veya bilmeden buna katkı veriliyor. Biz buna karşıyız. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Bu sadece lafta değil, gerek hizmet olarak gerekse yaşantımızda gerekse toplumsal yaşantımızda sözde kalmadığını göstermek için ciddi bir mücadele veriyoruz” dedi.

Özdoğan konuşmasının sonunda programda emeği geçenlere teşekkür etti. Program, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen’in ‘geçmişten günümüze kadın’, vaiz Nimet Uğurlu’nun ‘değişen iletişim biçimleri ve kadın’, Din Hizmetleri Uzmanı Hacer Ay’ın ‘fiziksel değişim, yaşlanma ve kadın’ konulu söyleşisiyle son buldu.

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