12 hırsızlık olayına karışan şahıs polisten kaçamadı Gözaltına alınan şahsın 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı 12 hırsızlık olayına karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 12 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren L.O.'nun (32) yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, L.O.'nun 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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