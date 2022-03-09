Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Konak Belediye Spor Kulübü: 0-6

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -STAT: Sümer Stadı

HAKEMLER: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Çolak, Esra Yılmaz (4.Hakem: Nail Berkant Sarıkaya)

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, İrem Barut, Aysun Moradova (Dk.72 Şeyma Yücel), Alina Nahmadova, Saniye Aslano, Adebesi Dosumu (Dk.90 İrem Karadağ), Cristine Nafula (Dk.88 Rabia Behlül), Sona Rahimova, Birsen Bozbal (Dk.88 Pınar Çeri), Aybüke Aykul, Opa Clement (Dk.90 Cansel Yiğit)

KONAK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Handan Kurga, Seval Kıraç, Maryam İbrahim, Precious Emuobor (Dk.62 Selis Demirci), Ayah Majali, Funda Aydınalp (Dk.62 Berfin Elif Ceylan), Didem Taş, Cansu Gürel, Busem Şeker (Dk.67 Mai Salem Swelkem), Ugochi Emenayo (Dk.67 Nazlıcan Parlak), Ceren Akkaya

GOLLER: Dk.5 İrem Barut (K.K), Dk.10 Funda Aydınalp, Dk.24 Seval Kıraç, Dk.62 Busem Şeker, Dk.72 Mai Salem Swelkem, Dk.77 Nazlıcan Parlak (Konak Belediye Spor Kulübü)Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Konak Belediye Spor Kulübü'ne 6-0'lık skorla yenildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-03-09 15:11:23



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