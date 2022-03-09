Kayserispor'un sakatları iyileşiyor

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Kayserispor'da sakat futbolcular Emrah Başsan ve Majid Hosseini çalışmalara başladı.

Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Emrah Başsan ile Hosseini de çalışmalara başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Emrah Başsan takıma katılırken Majid Hosseini de düz koşulara başladı. Mame Thiam ve Mensah’ın sakatlığı devam ederken Emrah’ın Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Hikmet Karaman antrenmanlarda, topun kendilerinde kalması adına oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.

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