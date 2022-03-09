Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, gruptaki son maçında Kocasinan Ülküspor’u 51 mağlup etti. Rakibi Kayseri Şekerspor’un puan kaybettiği haftada Hacılar Erciyesspor A Grubunu 42 puanla lider olarak tamamladı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Ahmet Çıtak xx, Esat Sabuncu xx,

Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren xx (Dk.80 Mert Çetin x), Uğur Taşpınar xx (Dk.66 Burak Türkmen x), Yusuf Karaboğa xx, Yunus Öztürk xx (Dk.75 Ebubekir Baydilli x), Hüseyin Öz xx, Ali Avcı xx, Mehmet Tatlı xx (Dk.66

Samet Kaan Karaca x), Tolgahan Alan xx, Murat Mağara xx, Süleyman Yasa xx (Dk.80 Okan Yenidünya x), Kasım Alıcı xx

Kocasinan Ülküspor: Batuhan Karakoç x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Sait Mert Akgöz x, Hasan Göğerçin x (Dk.63 Okan Recai Ateş x), Erhan Vurdem x, Cengiz Eşme x, Muaz Guzay x (Dk.48 Kadir Eren Üçal x),

Ramazan Bulmuş, İsmail Aydoğdu x, Fatih Basın x

Golller: Mehmet Tatlı dk.10 ve 28, Mert Akgöz (k.k) dk.15, Ali Avcı dk.40, Murat Mağara dk.80 (Hacılar Erciyesspor) Ramazan Bulmuş dk.60 (Kocasinan Ülküspor)

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