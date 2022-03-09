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Evini ateşe verdi

DHA

Evini ateşe verdi


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuncay D. (22), evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken evde hasar meydana geldi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesindeki 10 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tuncay D., yalnız olduğu sırada evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, evi kapladı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Evi ateşe veren Tuncay D., sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-03-09 21:05:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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