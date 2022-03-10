Kayseri Şeker çiftçinin yanında

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını 800TL/ton olarak açıklayan Kayseri Şeker, yeni bir güncelleme yaparak fiyatı bin TL/tona yükseltti. Artan üretim maliyetlerini dikkate alarak güncellemeye gittiklerini belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay "Kayseri Şeker çiftçisinin her zaman yanında" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

"Çiftçilerimizin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak, üretim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 16 polar pancar avans fiyatını 800 TL/tondan bin TL/tona yükselttik. Böylelikle geçen yıl 420 TL/ton olan pancar avans fiyatı yüzde 138 oranında artmış oldu. Kayseri Şeker her zaman çiftçisinin ve üretimin yanında. Çiftçilerimizin rahat bir biçimde üretimlerini gerçekleştirmeleri için Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle pancar avans fiyatımız çiftçilerimize hayırlı olsun. Cenab ı Allah, çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi nasip etsin.”

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