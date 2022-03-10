Talas'tan tarımsal kalkınmaya bir destek daha

Talas Belediyesi, ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik yaptığı katkılara bir yenisini daha ekledi. Talas Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanların 160 bin lira tutarındaki aşılama ve küpeleme ücretini belediye karşılayacak.

Konuyla ilgili mecliste açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, zor dönemlerin en önemli sektörünün gıda olduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılık memleketimizin milli bir meselesidir. Biz de bu pandemi döneminde destek olmaya devam ediyoruz. Aşının tanesi 3 lira, küpeleme ve uygulama bedeli 1,5 lira. Yılda iki kez aşılamayı belediye olarak biz karşılamış oluyoruz. Bizim tarım ve hayvancılığa sağladığımız katkılar rehberlik adına da önemli” dedi.

Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy da tarım ve hayvancılığa desteğin önemini belirterek, “Bu düşünce yerinde bir düşünce. Tarım ve hayvancılık sektörünün böyle desteklemelere ihtiyacı var. Geldiğimiz günden beri başkanımızın bu konuda sağ olsun hassasiyetini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçedeki 12 bin 750 büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın yılda iki kez aşılama ve küpeleme bedeli olan 160 bin liralık desteği içeren madde kabul edildi.

Talas Belediyesi, Başkan Yalçın döneminde ilçedeki tarım ve hayvancılığın gelişimine yönelik birçok destek sağladı. Şimdiye kadar belediye olarak tarım ve hayvancılığa kompost gübre üretimi ve dağıtım makinesi, anıza direkt ekim makinesi, gübre eleme makinesi, taş toplama makinesi, mobil koyun banyoluğu, buğday, fasulye, nohut, macar fiğ gibi baklagil tohum desteği ile çiftçilere eğitim gibi birçok konuda destekte bulunuldu.

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