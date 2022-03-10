Kayseri'de 3 ton 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 ton 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 3 ton 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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