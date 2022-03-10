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Başkan Büyükkılıç’a 'Başarı ve Onur Ödülü'

İHA

Başkan Büyükkılıç’a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” kapsamında “Başarı ve Onur Ödülü”ne layık görüldü.
Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” töreni İstanbul’da bir otelde yapıldı. Törende, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi.
Uçarer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dora Uçarer, Başkan Büyükkılıç adına ödülü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç’e takdim etti.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ilçe belediyeleri kategorisinde ödüllendirildiği gecede ekonomi sektörü ve iş dünyasından 18 kişi ve kurum ödüle layık bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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