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Erciyes’te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı Kayseri’de 113 personelin katılımı ile çığ tatbikatı yapıldı

İHA

Erciyes’te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı Kayseri’de 113 personelin katılımı ile çığ tatbikatı yapıldı

Kayseri’de, Erciyes Dağı’nda 113 personelin katılımı ile düzenlenen ve gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı büyük heyecana sahne oldu.
AFAD öncülüğünde düzenlenen tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma, polis, UMKE, itfaiye, Türkuaz Doğa Arama ve Kurtarma Derneği, Erciyes AŞ ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan 112 personel katıldı. Erciyes’te yapılan tatbikatta, senaryo gereği ava çıkan ve açtıkları ateş sonucu çığ altında kalan 3 kişi büyük bir özveri ile kurtarılmaya çalışıldı. Senaryo gereği çığın altında kalmaktan kurtulan avcının büyük bir heyecanla arkadaşlarının yerlerini göstermesiyle başlayan tatbikatta, jandarma arama kurtarma köpeği kar altında kalanların yerini belirledi. Ardından alana gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra çığ altına kalan vatandaşları buldu. Yaralı bulunan vatandaşlar, UMKE’nin ilk müdahalesinin ardından paletli ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Tatbikat hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Osman Atsız, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun genelgesi gereği çığ tedbirleri toplantımızı yaptık. Toplantımızda alınan kararlar gereği bugünde çığ tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatımıza 113 personel katıldı. AFAD başta olmak üzere jandarma, UMKE, itfaiye, Türkuaz Doğa Sporları, Erciyes AŞ ve STK’larımızdan katılımlar oldu. Tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Tatbikat senaryomuzda avcılarımız ava çıkmışlar. Attıkları tüfek neticesinde çığ oluşmuş, bunun neticesinde kurtulan kişi 112 haber merkezine bilgi verdi. Bu ihbar neticesinde bizde ekiplerimizi yönlendirdik. Yapılan çalışma neticesinde 2 kişiyi canlı, 1 kişide eks olarak kurtarıldı. Daha sonra da sondalama çalışmalarımız ve cihazlarla aramalar tamamlandıktan sonra tatbikatımıza son verildi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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