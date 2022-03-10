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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşadamı Gözütok: "Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı"

İHA

İşadamı Gözütok: "Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı"

Türkiye genelinde kamuya iş yapan müteahhitlerin hızlı bir şekilde artış gösteren maliyet fiyatları sebebiyle zor durumda kaldıklarını ifade eden Göker Gözütok A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Göker Gözütok, hızlı bir şekilde reel fiyat güncellemesi ve fesih hakkı tanınacak yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.
İş adamı Göker Gözütok yaptığı açıklamasında kamuya iş yapan Türkiye genelinde yaklaşık 8090 bin kamu müteahhidinin olduğunu belirterek hava muhalefeti sebebiyle kapalı olan şantiyelerin emtia fiyatlarındaki artışlar sebebiyle açılamaz duruma geldiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak acil bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini ifade eden Gözütok, “Kamuda iş yapan müteahhitler aylar öncesinden aldıkları işlerini tamamlamada da zorlanıyor ve hatta tamamlayamayacak duruma geldiler. Çok acil olarak bir yasal düzenleme bekliyoruz. Bu yasal düzenleme güncel maliyet fiyatlarından da oluşturulup ek ödeme çıkartılabilir ve veya tasfiye imkanı sunulmalıdır” dedi. 6 şirket ile birlikte 2021 yılında Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinde bir blok inşaatı işini 27 milyon 400 bin TL’ye aldıklarını ifade eden iş adamı Göker Gözütok, “İnşaatımıza başlanıldığı günden bu yana yaklaşık olarak yüzde 35’ini tamamladık. 10 milyon TL gibi bir rakam hak edişimizi aldık. Ancak inşaata başladığımız günden bu yana emtia fiyatlarında yüzde 500’e varan artışlar meydana geldi. Yaklaşık 27 milyon liraya aldığımız ihalenin tamamlanma fiyatı 100 milyon lirayı geçti. Aradaki fark konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ön görüşme sağladık. Ancak yasa gereği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bize ek bir ödeme çıkması söz konusu olmadığı söylendi. Hava şartlarından dolayı şu anda şantiye kapalı. Ama önümüzdeki günlerde ne yaparız bilemiyoruz. Bu konuyla ilgili bizim yaptığımız kamu işi bir örnek. Tüm Türkiye genelinde kamu adına iş yapan müteahhitlerimizin durumu aynı. Bu fiyat farklarının mücbir sebep ortaya konulması ve farkların uygulanması için tüm Türkiye genelinden bir talep var. İnsanlar tasfiye hakkı istiyor. Ülke geneli hatta dünya genelinde olağanüstü bir durum oluştu. Bu sıkıntı sebebiyle teminat mektuplarımızın iade edilmesini ve yeniden ihaleye çıkılmasını talep ediyoruz. Bu biz müteahhitlerin başına geldi ancak emtia fiyatlarındaki artış ülkenin de başına geldi. Sadece bizim sektörümüzle ilgili değil. Bunu kimse öngöremedi. Bir takım fiyat artışları hesaplandı. Ama makul bir seviyede olmadığını hepimiz görüyoruz. Ortada bir zarar var ise dahi bunun işveren ile işi yapan arasında bölüşülmesi daha sevimli olabilirdi" ifadelerini kullandı. Gözütok açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Bu konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne müracaatta bulunduk. Konunun Büyükşehir Belediyesi de farkında. Konuyu incelediler. Bir üst makama konuyu götürdüklerini ve olumlu dönüş alamadıklarını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi bize yasa gereği bir şey yapamayacaklarını söylediler. Yasa gereği bizim aldığımız cevap 'ne haliniz varsa görün' oldu. Yasa gereği biz bu rakamı veriyoruz. Yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız bildiğinizi yapın. Kendi işimiz ile örneklendirmeye devam edeyim. Yapamıyorsanız biz bu işi ihaleye çıkartırız. '100 milyon liraya tamamlanacak bu işin kalan kısmı 70 milyon liraya tekrar ihaleye çıkar. Aradaki farkı ise sizden alırız' diyorlar ama bu hak değil, adalet değil. Sahabiye Kentsel Dönüşüm işinde başladığımız işin Ekim 2022 yılına kadar süresi var. Bize bu işin tamamlanması için yaklaşık 300 bin lira fiyat farkı teklif edildi. Bu da işin yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor. Bu gibi fiyat farkları ile hiçbir kamu müteahhidi bu işlerin içerisinden çıkamaz. Tüm Türkiye genelinde; kanal işleri, yol işleri, okulların işleri, kentsel dönüşüm işleri gibi işler mevcut. Bu işlerde ya fiyat farkları tekrar hesaplanmalı ya da tasfiye yasa ile çıkartılmalı. İnsanlara zulüm etmenin bir anlamı yok. İşi aldığımızda demirin tonu 4 bin TL idi şimdi demirin tonu 16 bin 500 lira civarlarında. Beton fiyatı anılan tarihte 145 TL idi şimdi 750 TL bandında. Ve bu fiyatlarda artmaya devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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