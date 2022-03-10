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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç 'Akıllı Şehir Kayseri'yi anlattı

İHA

Başkan Büyükkılıç 'Akıllı Şehir Kayseri'yi anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerde gerçekleştireceği, çeşitli panel ve özel konuşmacılarla katılımcıların farkındalıklarını artıracak bir dijital dönüşüm organizasyonu olan ve ilki Kayseri’de düzenlenen Anatolian Business Forum’da ‘Akıllı Şehir Kayseri’ projesini anlattı.
Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından Türkiye'de bir ilk olan 'Anatolian Business Forum' projesinin ilk durağı Kayseri oldu. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile birlikte katıldı. Konuşmacı olarak katıldığı programda sözlerine ‘Kayseri anlatılmaz yaşanır’ diyerek başlayan Büyükkılıç, “Ticaretin ve endüstrinin merkezi olan, 6 bin yıllık ticari geçimimizin iliklerimize işlediği bir insan gücünün çok önemsendiği, zekâsıyla her zaman ön plana çıkan Kayseri insanından bahsediyoruz. Tarih boyunca bunun örneklerini gördük, yaşadık. Örneğin Mimar Sinan’ımız, Kadı Burhaneddin’imiz, Seyyid Burhaneddin’imiz, Davudi Kayseri, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Ahi Evran ve kıymetli eşleri Fatma Bacı gibi örnek, önder, öncü olmuş isimler, Kayseri’mizin değerleridir” dedi. Başkan Büyükkılıç, dijitalize çağda şehirlerin yarıştığını ifade ederek, şunları söyledi:
“Akıllı şehircilik kapsamında şehrimizi bu yarışta geri bırakmamak, ön plana çıkarmak için sürdürmeye devam edeceğiz. Dijital çağın getirdiği yeniliklerin hayatımızda çok büyük bir rol oynadığının farkındayız. Ülkemizin gelişen teknolojiyi kullanarak en iyi şekilde yönetilmesini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bu alanda ne kadar kararlı bir duruş sergilediğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep beraber gözlemlemekteyiz. Başta Akıllı Şehir Stratejimiz olmak üzere, Ulusal Yapay Zekâ Stratejimiz, Dijital Dönüşüm Çalışmalarımız, yerli ve milli uydularımız, Ulak 5G iletişim altyapımız, TOGG yerli otomobilimiz, EDevlet Altyapımız, Teknofest yarışmalarımız ve daha birçok çalışmamız önem arz etmektedir. Çağın gerekleri içerisinde en ayrıcalıklı ve önemli yere sahip olan teknolojiyi, artık her alanda olduğu gibi şehircilik konusunda da uygulamalı ve teknolojinin imkânlarını bu alanda da yaşanabilir, konforlu şehirler olma amacıyla daha fazla gündemimize taşımalı, gereğini yapmalıyız.”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak dijital dönüşüm bağlamında akıllı şehirciliğe dair son derece önemli proje ve uygulamalarının olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç; “Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, ancak sıkıntılarını yaşatmayan bir anlayış ile Kayseri’de Büyükşehir Belediyemizin kuruluşunun 150. yıl dönümüne özgü olarak 2019’da seçimlerle geldiğimizde '150 yılda 150 Proje' ile yola çıktık. Çok şükür, 3’te 2’sini şuanda hayata geçirmiş durumdayız, kalan kısmı için de gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. O döneme özgü 150 proje demişsek de kendi içerisinde sıralandığında en az iki misline ulaştığını hatırlatmak isterim” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, forumda yaptığı konuşmada, katılımcılara dijital dönüşüm ile ilgili Akıllı Ödeme Sistemi’nden Kayseri Kart Akıllı Geçiş Sistemleri’ne, Yeni Akıllı Şehir Mobil Uygulaması’ndan Kayseri.com.tr Turizm Portalı’na, Trafik Kontrol Merkezi’nden Enerji Verimliliği’ne, Türkiye’ye örnek uygulama olan bisiklet paylaşım ağından Akıllı Kavşak Projesi’ne kadar birbirinden önemli projeleri anlattı. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Yalnızca burada saydığımız birkaç proje değil baştan uca ekosistemimizin paydaşları olan ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz, teknopark firmalarımız, STK’larımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Son süreçte kariyer merkezimiz ile ilgili yaptığımız proje de önemli ve anlamlı bir çalışma olarak, organize sanayimizde, üniversitelerimizde yerini aldı” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, dijital gelişmenin baş döndürücü bir hızla devam ettiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:
“Biz de bu gelişmeye, bu dönüşüme ayak uydurarak, tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve dijital dönüşüm kapsamında ‘Akıllı Şehircilik’te de örnek bir şehir olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri artık ülkemizde akıllı şehircilikle ve bilişimle anılmaya başlanacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Bizleri çok daha güzel yarınlar bekliyor. Sadece yerel yönetimlerin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın buna katkısı ile ancak bunlara hayata geçirilir, bu yönde de ortak çalıştaylar yaptığımızı buradan paylaşmak isterim. Türkiye’de bir ilk olacak ‘Anatolian Business Forum’ 81 İl Projesi’nin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tüm katılımcılara saygılar sunuyorum.”
‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım filminin de izlendiği program sonunda Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim edildi. Yöneticilerin, bilim insanlarının, gazetecilerin konuşmacı olarak katıldığı forum, 5 oturumda gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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