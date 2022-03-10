Kayseri’de yeni nesil radar cihazları kullanılmaya başlandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, envanterine giren 5 adet Medar MTS yeni nesil radar cihazının kurulumunu yaparak kullanmaya başladı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ceza yazmak amaçlı değil, hızdan kaynaklanan kazaları azaltmak amacıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli şekilde seyir etmelerini temin etmek ve meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek maksadıyla radarla hız denetimi icra edildi. Ekipler tarafından kurulumu yapılan Medar MTS yeni nesil radar cihazları da yapılan denetimde kullanıldı.



Medar MTS yeni nesil radar cihazı

Cihazın özellikleri; tarih saat çoklu takip sistemi olan, 4 araç yan yana hız tespiti yapabilen, motosiklet, otomobil ve ağır vasıta 3 sınıf farklı değer kayıt yapabilen ve girdiğimiz limitin üstünde seyreden araçların hızını kaydetmektedir. Çalışma sıcaklığı 20 +60 karlı, sisli, yağmurlu havalarda ve geceleyin çalışabilmektedir. 2 tip kullanım şekli mevcut olup, araç üstü ve tirimpot ( seyyar kullanım) kullanımı vardır. Akülü saha destek çantası ile seyyar kullanımda yapılmakta olup, akü bağlantısı ile gündüz 8 saat gece 4.5 saat çalışabilmektedir. Her aracın 10 saniyelik video kaydı yapılmakta ve radara giren araca ait 6 adet fotoğrafı kaydetmektedir.

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