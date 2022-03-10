2'nci kattan düşen Asena'nın ölümünde indirimle 25 yıl hapis kararı



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2'nci katın penceresinden düşen Şura Asena Altıntaş'ın (34) ölümüyle ilgili davada müebbet istemiyle tutuklu yargılanan Şükrü Teke (39), takdiri indirim uygulanarak, 25 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 12 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, iddiaya göre, arkadaşı Şükrü Teke'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Altıntaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Otopside, Altıntaş´ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanıldığı belirlendi. Polis ekipleri, Şura Asena Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesiyle Şükrü Teke'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, sanık Şükrü Teke ile avukatı hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Savcı, önceki duruşmada sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasıyla ilgili görüşünü tekrar ettiğini söyledi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Duruşmada önceki ifadelerini yineleyen sanık Teke de "Asena benim düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle vermedim. Benim de 2 tane kızım var. Allah'a ve kitaba inanan birisiyim. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Şükrü Teke'yi 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek, takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-03-10 16:11:12



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