Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de normal sezon tamamlandı. 2 grupta 20 takımın kıyasıya mücadele ettiği sezonda 4 takım adını PlayOff’a yazdırdı.

20212022 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme’de normal sezon dün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Oynanan 18. Hafta karşılaşmalarının ardından PlayOff kalan takımlar ve eşleşmeleri belli oldu. A Grubunu 42 puanla Hacılar Erciyesspor, B Grubunu 48 puanla Erciyesspor Esen Makina lider olarak tamamlarken 42 puanla Kayseri Şekerspor ile 41 puanla Kayseri Yolspor takımları ise ikinci sırada tamamladılar. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor, B Grubunda Erciyes Esen Makina ve Kayseri Yolspor takımları PlayOff kalan takımlar oldular. Önümüzdeki hafta sonu oynanacak PlayOff'ta eşleşmeler şu şekilde oldu:

Hacılar ErciyessporKayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina Kayseri Şekerspor

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