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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalın Bağırsak Kanseri Bilgilendirme Standı açıldı

İHA

Kalın Bağırsak Kanseri Bilgilendirme Standı açıldı

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kolorektal (Kolon / Kalın Bağırsak) kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 131 Mart Kolorektal Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açıldı.
Açılışına, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sevim’in katıldığı stantta görevli sağlık personeli tarafından stantı ziyaret eden vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapılarak, broşür ve eğitim materyali dağıtıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Kayseri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sevim; “Kolorektal kanseri toplumda en sık görülen 3. kanser tipidir. Bu kanserlerin çoğu kalın bağırsağın iç yüzeyinde polip olarak adlandırdığımız bir kabarıklık şeklinde başlamakta ve ortalama 710 yılda kansere dönmektedir. Kolorektal kanserleri Sağlık Bakanlığımızın tarama programları kapsamındadır. Tarama, hastalıkları gelişmeden önlemek, erken evrede yakalayabilmek ve başarı ile tedavi edebilmek için sağlıklı görünen bireylerin sağlık kontrolünden geçirilmesi işlemidir. Ülkemiz için önemli diğer bir sağlık sorunu olan kalın bağırsak kanserini gelişmeden önlemek ve erken evrede yakalayabilmek için tarama testlerine ihtiyaç vardır. Kolon ve rektumun, polip ve kanserleri çoğu kez iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Tarama yöntemi, belirtisi olmayan bir hastada kolon ve rektum kanserine dönüşebilecek bir hastalık veya durumu ortaya koymak için yapılan bir veya daha fazla testi içerir. Bu tarama yöntemlerinin öncelikli amacı kanser gelişmeden önce bu parçanın bulunması ve çıkarılmasıdır. Böylece kanser gelişimi önlenmiş olacaktır. Tarama yöntemlerinin diğer önemli bir amacı ise kalın bağırsak kanser hastalığının hiç değilse erken bir evrede yakalanmasını ve tedavisini sağlamaktır. Erken evrede yakalanan kanserin tedavisi ve tamamen şifa bulması mümkündür. Günümüzde önerilen 50 yaş üzerinde bireylerin seçilen yönteme göre belli aralıklarla taranması gerekmektedir. Aile hikâyesi olanlarda ise tarama daha erken yaşlarda başlamalıdır. Ülkemizdeki tüm bireylerin, bilinen tarama yöntemleri ile sağlık taramalarının yapılması kanser vakalarında önemli bir oranda azalmaya neden olacaktır. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır. Bu sebep ile tüm vatandaşlarımızı Kolorektal kanser için tarama davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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