Talas’ta etkinliklere kar engeli

Talas Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki etkinlik, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Talas Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek “Kirkitin Sesi” Sergisi ile Sabancı Kültür Merkezi’nde Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından icra edilecek “Bahar Konseri”, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Her iki etkinlik de önümüzdeki günlerde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.