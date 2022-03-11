Melikgazi’de karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi’de karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İHA

Melikgazi’de karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sabahın erken saatlerde karla mücadele çalışmalarına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ekiplerle yoğun bir kar temizleme çalışması yapıldığını söyledi.
İlçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına karla mücadele ekiplerinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekiplerimiz ilçe merkezinde özellikle hastane ve okul yolu, ana caddeler ve ana arterlerde tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada karla mücadele çalışmaları için yeterli bir teknik donanıma sahibiz. Karla mücadele biraz meşakkatli ama kar, su kaynaklarımız ve hastalıkların azalması için çok önemli. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız. Kar yağışının devam etmesine göre ekiplerimiz teyakkuzda. Yoğun gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilhisar Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
YEREL HABERLER Yeşilhisar Belediyesi'nde işçilerin zam sevinci
Talas’ta etkinliklere kar engeli
YEREL HABERLER Talas’ta etkinliklere kar engeli
Erciyes yolu ulaşıma kapandı Erciyes'te kar kalınlığı 230 santim ölçüldü
YEREL HABERLER Erciyes yolu ulaşıma kapandı Erciyes'te kar kalınlığı ...
Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı Kent genelinde eğime 1 ...
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması
YEREL HABERLER Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması
Tartıştığı kadını 2. katın penceresinden iten şahsa 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Tartıştığı kadını 2. katın penceresinden iten şahsa ...
Kalın Bağırsak Kanseri Bilgilendirme Standı açıldı
YEREL HABERLER Kalın Bağırsak Kanseri Bilgilendirme Standı açıldı
Kayseri Süper Amatör Küme Disiplin Kurulundan 4 futbolcuya ceza
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Disiplin Kurulundan 4 ...
Hikmet Karaman 62 yaşına girdi Hikmet Karaman'a doğum günü pastası
YEREL HABERLER Hikmet Karaman 62 yaşına girdi Hikmet Karaman'a doğum ...
Kadir Has'ta taraftar sayısı artıyor Alanyaspor maçını 7 bin 884 taraftar izledi
YEREL HABERLER Kadir Has'ta taraftar sayısı artıyor Alanyaspor ...
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'a yükselen ...
2'nci kattan düşen Asena'nın ölümünde indirimle 25 yıl hapis kararı
YEREL HABERLER 2'nci kattan düşen Asena'nın ölümünde indirimle 25 ...
Kadınlar Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol: 0 - Konak Belediyespor: 6
YEREL HABERLER Kadınlar Süper Ligi Kayseri Kadın Futbol: 0 - Konak ...
Kayseri’de yeni nesil radar cihazları kullanılmaya başlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de yeni nesil radar cihazları kullanılmaya ...
Kayseri derbisine kar engeli
YEREL HABERLER Kayseri derbisine kar engeli
Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklarımıza özel ücretsiz film günleri başlıyor"
YEREL HABERLER Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklarımıza özel ücretsiz ...
Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu
YEREL HABERLER Güreş Milli Takımının gözdesi Kayseri Şeker oldu
Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle ...
Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye ceza MASAK'tan yaklaşık 500 milyon TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye ...
Başkan Büyükkılıç 'Akıllı Şehir Kayseri'yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç 'Akıllı Şehir Kayseri'yi anlattı
İşadamı Gözütok: "Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı"
YEREL HABERLER İşadamı Gözütok: "Kamu müteahhitlerine fesih hakkı ...
Erciyes’te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı Kayseri’de 113 personelin katılımı ile çığ tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Erciyes’te gerçeğini aratmayan çığ ...
Kayseri'de kütüphanesiz okul yok Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: "Bu kütüphaneler bizim kültür yuvamız olacak"
YEREL HABERLER Kayseri'de kütüphanesiz okul yok Kayseri İl Milli ...
Başkan Büyükkılıç’a 'Başarı ve Onur Ödülü'
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’a 'Başarı ve Onur Ödülü'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.