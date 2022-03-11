Kayseri'de 60 mahalle yoluna kar engeli

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Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından farklı ilçelerdeki 60 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Kayseri'de etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar ile beraber Bünyan'da 1, Develi'de 6, Felahiye'de 2, İncesu'da 4, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'nda 15, Sarız'da 14 ve Yahyalı'da 14 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışması sürüyor.

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