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Kocasinanlı çocuklardan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel klip

İHA

Kocasinanlı çocuklardan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel klip

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü kursiyerleri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti. Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde çekilen klipte çocuklara eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 101.yıl dönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz” dedi.
İstiklal Marşı’nın Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle İstiklal Harbi’nde şehit düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevla’m, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bütün amacımız; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.
Anlamlı klipten dolayı çocukları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde çekilen ve renkli görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı.

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