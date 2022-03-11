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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan sporcuları uluslararası müsabakalarda ter dökecek

İHA

Kocasinan sporcuları uluslararası müsabakalarda ter dökecek

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ile Ayşe İzel Bilgiç, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri ve Türkiye’nin gururları olan sporcuların başarılarına yakışır bir masa tenisi tesisi yapacaklarını söyledi.
Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Masa tenisi takımızdaki sporcularımız, milli takımın bel kemiğidir. Milli takımda oynayan çoğu sporcu, Kocasinan Belediyesi’nin yetiştirdiği oyunculardır. Hem altyapıda yeni yetişen çocuklarımız, hem de profesyonel olarak masa tenisi Sporunu yapan çocuklarımız, bizim gurur kaynağımızdır. İnşallah masa tenisine özgü bir tesisi de şehrimize kazandıracağız. Masa tenisini daha üst seviyelere ulaştırabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bu vesile ile çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım ve kulübümüzün Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan yetiştirdiği sporcularla Kayseri’yi masa tenisinde merkez haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, elde ettiği başarılarla Kayseri'ye büyük gurur yaşatıyor. Müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak şampiyonluklar kazanan Masa Tenisi Takımı, şampiyonlar yetiştiriyor. 5 9 Mart tarihlerinde Kırşehir'de yapılan Yıldızlar TakımFerdi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalar sonucunda takım yarışmalarında, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi, Kadınlar kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu. Bununla birlikte Ferdiler ve Çiftler kategorilerinde de kürsüde yer aldı. Çift Erkekler dalında Kocasinan Sporcusu Kenan Eren Kahraman ve Mustafa Nebhan (Hatay) ile birlikte Çift Erkek Türkiye Şampiyonu olurken, Çift Kızlarda ise Kocasinan Sporcusu Ayşe İzel Bilgiç ve Asude Tuba Şimşek(Çorum) ile birlikte yine Türkiye şampiyonu oldu. Ferdi müsabakalarında ise Ayşe İzel, Tek Kadınlar Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettiği başarılar ile birlikte Bilgiç, 20212022 sezonunda yapılacak olan Uluslararası Açık Turnuvalarda, Balkan ve Avrupa Şampiyonaları’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Tek Erkeklerde ise Kenan Eren Kahraman, Türkiye beşincisi olarak müsabakaları tamamladı.
20212022 Spor Toto sezonunda tamamlanan müsabakalar ile birlikte Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Mehmet Ali Karaboğa Genç Erkek, Altınay Hatun Bulut Genç Bayan, Ayşe İzel Bilgiç ise Yıldız Bayan Milli Takımlarına seçilme hakkı elde etti. Kocasinan milli sporcuları, sezonun geri kalan kısmında yapılacak olan uluslararası müsabakalarda ter dökecek.

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