Başkan Büyükkılıç muhtarları dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte ilçeye bağlı 13 kırsal mahalle muhtarını kabul etti. Büyükkılıç, muhtarlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyum kültürü içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışıyla ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulunan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Melikgazi ilçesine bağlı 13 kırsal mahalle muhtarını başkanlık makamında kabul etti. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da hazır bulundu. Yapılacak hizmetlerle alakalı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda muhtarlarla sohbet eden ve isteklerini soran Başkan Büyükkılıç, 9 mahalle muhtarının talep ve önerilerini tek tek dinledi.

Ziyaretin ardından Büyükkılıç, günün anısına muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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