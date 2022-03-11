Süper Amatör Küme’ye veda ettiler

Kayseri Süper Amatör Küme’ye veda eden takımlar belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 20 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme’de sezonun ardından küme düşen takımlar da belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubunda Sanayi Esnafspor, Talas Anayurtspor ve B Grubunda Yavuzspor ile Buğdaylıspor küme düşen ilk takımlar oldular. Dün akşam oynanan Tomarza BelediyesporBaşakpınar Belediyespor maçı ile birlikte küme düşen 5. takım da belli oldu.

30 Başakpınar Belediyespor’un üstünlüğü ile biten maç sonrasında Sanayi Esnafspor, Talas Anayurt, Yavuzspor, Buğdaylıspor ve Tomarza Belediyespor önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele edecek.

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